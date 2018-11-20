Фан-зоны Евро-2020 появятся в спальных районах Петербурга

Матчи финальной части чемпионата пройдут в 12 городах Европы.

Во время чемпионата Европы по футболу 2020 года фан-зоны будут установлены не только в центральной части Петербурга, но и в спальных районах города. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова заместителя председателя правительства России Ольги Голодец.

Четвертый инспекционный визит УЕФА проходит с 9 по 12 сентября. Комиссия следит за подготовкой Петербурга к проведению матчей Евро-2020. Голодец заверила, что город готов к проведению праздника футбола. Он будет ярким и запоминающимся.

Впервые в истории матчи финальной части ЧЕ по футболу 2020 пройдут в 12 городах Европы. В их числе находится Петербург. На "Газпром Арене" состоятся три игры группы В, а также одна игра четвертьфинальной стадии турнира.

Ранее мы писали, что СКА обыграл "Сибирь" со счетом 4:2.

Фото: visit-petersburg.ru