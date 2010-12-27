СКА обыграл "Сибирь" со счетом 4:2

Встреча прошла в рамках 4-го тура регулярного чемпионата КХЛ.

Петербургский хоккейный клуб СКА обыграл "Сибирь" в матче 4-го тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась в Петербурге и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев стадиона.

В составе петербуржцев отличились три человека. Дубль оформил финн Йори Лехтеря, также по шайбе в ворота противника закинули Владимир Ткачев и Виктор Тихонов. В заключительном периоде отыграть две шайбы смогли нападающие "Сибири" Егор Миловзоров и Никита Михайлов.

Ранее мы писали, что СКА впервые потерпел поражение в этом сезоне.

Фото: ska.ru