Олег Шатов забил гол в ворота "Арсенала"

Шатов вышел на поле на 72-й минуте матча.

"Зенит" оторвался от "Арсенала" на 2 гола. На 89-й минуте матче еще одно очко петербургскому клубу принес полузащитник Олег Шатов.

Таким образом, счет в матче между сине-бело-голубыми составил 3:1 в пользу "Зенита".

Авторами других двух голов стали Артем Дзюба и Себастьян Дриусси. На 57-й минуте встречи в ворота "Зенита" забил игрок "Арсенала" Кантемир Берхамов.

Напомним, тульский и петербургский клубы встретились в рамках 9-го тура РПЛ. Матч прошел на "Газпром Арене".

Видео: Piter.TV