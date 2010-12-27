Караваев будет играть под 15-м номером в "Зените"

Ранее под этим номером выступал экс-полузащитник сине-бело-голубых Роман Широков.

Новичок петербургского футбольного клуба "Зенит" Вячеслав Караваев определился с игровым номером. Футболист будет выходить на поле в составе сине-бело-голубых в футболке с цифрой "15".

Ранее под этим номером выступал экс-полузащитник "Зенита" Роман Широков. До Широкова 15-й номер принадлежал Сергею Осипову, Андрею Аршавину, Эльмиру Набиуллину и другим футболистам.

О переходе Караваева в "Зенит" стало известно 2 сентября. Экс-защитник голландского "Витесса" подписал соглашение с сине-бело-голубыми на 4 года. В пресс-службе футбольного клуба отметили цепкость и надежность игрока, его умение подключиться к атаке и сделать обостряющую передачу.

Фото: fc-zenit.ru