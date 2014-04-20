Мишустин призвал координировать регулирование экспорта в ЕАЭС

Глава правительства РФ призвал контролировать рост цен на продукцию в странах ЕАЭС.

Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин призвал координировать регулирование экспорта в Евразийском экономическом союзе. Об этом чиновник сообщил коллегам в рамках расширенного заседания межправительственного совета стран-участниц ЕАЭС.

Ситуация с коронавирусом существенно повлияла на мировые рынки. Нужно координировать меры по регулированию экспорта в рамках союза с тем, чтобы сдерживать рост потребительских цен. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт подчеркнул, что в первую очередь говорит о сельскохозяйственной и сырьевой продукции, так как именно эти сегменты являются для россиян наиболее "чувствительным вопросом".

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