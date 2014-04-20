Мишустин: страны ЕАЭС будут работать над созданием совместной космической системы

Работа над проектом будет вестись на протяжении пяти лет.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что страны Евразийского экономического союза будут работать над созданием совместной космической системы. Такое заявление чиновник сделал в рамках выступления на расширенном заседании совета ЕАЭС. По мнению спикера, союз имеет возможности для расширения сотрудничества по космическому направлению и научным исследованиям.

Это предполагает объединение группировки спутников наших стран, формирование единого банка данных по материалам объединенной космической съемки, а также модернизацию наземных комплексов приема и обработки информации. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина РФ уточнил, что работа над созданием совместной космической системы продлится пять лет. Усилия стран ЕАЭС позволят увеличить площадь покрытия наблюдаемой территории, а также оперативно получать необходимую информацию.

Мишустин назвал важным развитие приложения "Путешествуй без ковид".

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