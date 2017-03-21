Мишустин принял участие в возложении венков к памятнику Неизвестному солдату в Афинах

Греция празднует 200-летие с момента революции.

Глава российского правительства Михаил Мишустин вместе с руководителями других делегаций почтил память погибших около памятника Неизвестному солдату на площади Синтагма в центре Афин. Траурная церемония с возложением венков организована в рамках празднования 200-летия греческой революции.

На мероприятии присутствовали президент Греции Катерина Сакелларопулу, принц Уэльский Чарльз и герцогиня Корнуоллская Камилла, президент Кипра Никос Анастасиадис и глава Минобороны Франции Флоранс Парли. Глава российского кабмина и принц Уэльский смогли пообщаться перед церемонией. После возложения венков были исполнены национальные гимны и проведен смотр почетного караула.

Напомним, что памятник Неизвестному солдату открыт у стен парламента Греции в 1932 году. Он представляет собой кенотаф с вечно горящей лампадой. Огонь для него принесен из стен монастыря Святой Лавры в Калаврите. Именно там 25 марта 1821 года провозглашалось начало национально-освободительной революции.

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Видео: YouTube / Россия 24