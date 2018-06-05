  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:27
111
matveyvn
Код вставки плеера

Правительство утвердило правила поддержки бизнеса за наем безработных

0 0

Субсидия будет составлять три минимальных размера оплаты труда.

Правительство утвердило правила поддержки бизнеса за наем безработных. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Компании и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят неработающих граждан.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Подчёркивается, что для получения поддержки гражданин должен был числиться безработным в центрах занятости по состоянию на 1 января.

Субсидия будет составлять три минимальных размера оплаты труда — по 12 792 рублей на каждого нового трудоустроенного сотрудника. Деньги будут поступать в три этапа — после первого отработанного месяца, после трёх и после шести.

Мера коснётся 220 тысяч человек. На данную субсидию 2021 года заложены 12 миллиардов рублей. 

Ранее Мишустин потребовал проследить за наполнением баз данных системы контроля дорожных фондов.

Видео: Правительство России

Теги: бизнес, правительство, субсидии
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии