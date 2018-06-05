Правительство утвердило правила поддержки бизнеса за наем безработных. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
Компании и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят неработающих граждан.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Подчёркивается, что для получения поддержки гражданин должен был числиться безработным в центрах занятости по состоянию на 1 января.
Субсидия будет составлять три минимальных размера оплаты труда — по 12 792 рублей на каждого нового трудоустроенного сотрудника. Деньги будут поступать в три этапа — после первого отработанного месяца, после трёх и после шести.
Мера коснётся 220 тысяч человек. На данную субсидию 2021 года заложены 12 миллиардов рублей.
Ранее Мишустин потребовал проследить за наполнением баз данных системы контроля дорожных фондов.
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