Субсидия будет составлять три минимальных размера оплаты труда.

Правительство утвердило правила поддержки бизнеса за наем безработных. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Компании и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят неработающих граждан. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Подчёркивается, что для получения поддержки гражданин должен был числиться безработным в центрах занятости по состоянию на 1 января.

Субсидия будет составлять три минимальных размера оплаты труда — по 12 792 рублей на каждого нового трудоустроенного сотрудника. Деньги будут поступать в три этапа — после первого отработанного месяца, после трёх и после шести.

Мера коснётся 220 тысяч человек. На данную субсидию 2021 года заложены 12 миллиардов рублей.

Ранее Мишустин потребовал проследить за наполнением баз данных системы контроля дорожных фондов.

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