Новая система контроля создана по поручению Владимира Путина.

Глава российского правительства Михаил Мишустин потребовал проследить за наполнением баз данных системы контроля дорожных фондов. Чиновник дал поручение профильным министерствам проконтролировать данный вопрос, связанный с расходованием средств на целевые задачи.

Прошу профильные ведомства после принятия соответствующих законов в сжатые сроки утвердить нормативные акты, регламентирующие работу цифровой платформы, а также проконтролировать наполнение баз данных. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина подчеркнул, что новая система контроля за использованием средств дорожных фондов создана по поручению российского президента Владимира Путина. Она должна объединить детальные сведения обо всех государственных автомобильных дорогах, ведущихся и запланированных работах, расходах из бюджета. Сведения будут общедоступными, поэтому граждане и общественные организации смогут контролировать мероприятия и напрямую влиять на работу отрасли при помощи обратной связи.

Мишустин призвал обеспечить шахтеров качественной медпомощью.

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