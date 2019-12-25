Он отметил, что запас газового сырья в регионе большой.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал уровень газификации на Дальнем Востоке очень низким. Заявление он сделал во время совещания по развитию Дальнего Востока.

По мнению Мишустина, вопрос использования СПГ в регионе нужно проработать.

Требует решения еще одна серьезная проблема Дальнего Востока - низкая обеспеченность природным газом. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он отметил, что запас газового сырья в регионе большой — при этом уровень газификации населённых пунктов в три раза ниже среднего по стране: всего 18% при 71% по РФ в целом.

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