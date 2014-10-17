Кабмин направит более 3 млрд рублей на улучшение водоснабжения Крыма

Один миллиард и 100 миллионов рублей на усовершенствование инфраструктуры будет выделено Севастополю.

Кабмин направит более трёх миллиардов рублей на улучшение водоснабжения Крыма. Предполагается строительство и обновление инфраструктуры. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, в 2020 году начали реализацию комплексного плана по организации водоснабжения Крыма.

Мы направим по поручению президента Республике Крым ещё почти 2 млрд 150 млн рублей на эти цели. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Также 1 миллиард и 100 миллионов рублей на усовершенствование инфраструктуры будет выделено Севастополю. Также будет организован поиск новых месторождений питьевых подземных вод.

Предполагается, что меры позволят организовать не менее 88 тысяч кубометров воды, которая будет поступать жителям полуострова без перебоев и отключений.

Ранее мы писали, что правительство одобрило выделение средств на "Туристический кешбэк".

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