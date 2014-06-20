Правительство одобрило выделение средств на "Туристический кешбэк"

Кабмин утвердил постановление на заседании 11 марта.

Правительство одобрило выделение средств программе "Туристический кешбэк". Постановление принято на заседании кабинета министров 11 марта. Оно опубликовано на официальном сайте. Чиновники уточнили, что распродажа путевок с возмещением части средств за отдых на территории РФ продолжится до конца марта, а также может захватить апрель. При этом совершить поездку можно будет до июня текущего года.

Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу. Проектом распоряжения предлагается выделить Ростуризму в 2021 году средства на первый этап программы туристического кешбэка текущего года. сообщение кабмина РФ

Данная мера государственной поддержки позволит сократить стоимость до 300 тысяч туристических услуг. На программу правительство направит два миллиарда рублей.

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Фото: Правительство России