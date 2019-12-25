Предложения кабмин предоставит главе правительства до 15 апреля.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по дальнейшей реализации льготной ипотеки. Соответствующее распоряжение чиновник дал кабинету министров по итогам встречи с представителями Совета Федерации России. Премьер-министр дал указ предоставить ему предложения по данному вопросу до 15 апреля.

До 15 апреля Минфин и Минстрой совместно с Банком России подготовят предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ. пресс-служба кабмина РФ

Напомним, что российская программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством в конце апреля прошлого года. Она направлена на поддержку граждан, которые хотят улучшить свои жилищные условия. Также инициатива позволила поддержать строительную индустрию, которая зафиксировала падения спроса на жилье из-за экономических проблем населения и пандемии.

Правительство упростило порядок направления маткапитала на улучшение жилищных условий.

Фото: Правительство России