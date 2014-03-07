Теперь в Пенсионный фонд достаточно предоставить выписку о том, что земельный участок или дом находятся в собственности.

Правительство упростило порядок направления маткапитала на улучшение жилищных условий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.

Изменения коснуться тех случаев, когда средства материнского капитала хотят направить на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома. До этого для разрешения на подобные действия нужно было предоставлять в ПФР акт выполненных работ.

Теперь в Пенсионный фонд достаточно предоставить выписку о том, что земельный участок или дом находятся в собственности.

Ранее эксперт прокомментировал предложение Минфина расширить возможности "Семейной ипотеки".

Фото: pixabay.com