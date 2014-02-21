Эксперт прокомментировал предложение Минфина расширить возможности "Семейной ипотеки"

Если законопроект примут, то популярность жизни за городом может возрасти.

Минфин России предложил распространить льготную программу "Семейная ипотека" на покупку земельных участков и строительство на них частных домов. Инициативу прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

На данный момент льготный кредит в размере 6% годовых можно получить только на покупку квартир в новостройках. Эксперты отметили, что ведомство учло постковидную современность, в которой значительно вырос спрос на загородную недвижимость. Некоторые предпочли пережидать пандемию за пределами мегаполиса. Кроме того, за ту же стоимость вместо квартиры можно получить целый дом. Благоприятные условия могут положительно сказаться на готовности россиян завести детей, считают эксперты.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ЦБ проведет в 2021 году эксперимент с "зеленой" ипотекой.

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