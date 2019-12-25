ЦБ проведет в 2021 году эксперимент с "зеленой" ипотекой

Также возникнут "зелёные" облигации.

Центробанк проведет в 2021 году эксперимент с "зеленой" ипотекой. Об этом рассказал Сергей Швецов, первый зампредседателя ЦБ РФ.

По его словам, проект предполагает создание таксономии и определение, что такое "зеленый" дом.

Что такое "зеленая" квартира и что такое "зеленая" ипотека. Сергей Швецов, первый зампредседателя ЦБ РФ

Он отметил, что также возникнут "зелёные" облигации.

Термин "зелёный" означает, что деньги на проект будут предоставляться, если он предполагает улучшение экологии и окружающей среды, смягчение последствий изменения климата и эффективное использование природных ресурсов.

Ранее в Центробанке напомнили рейтинговым агентствам о рисках от их оценок.

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