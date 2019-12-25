Сфера аналитики не должна подвергаться регулированию со стороны Центральных банков, считает Набиуллина.

В Центробанке напомнили рейтинговым агентствам о рисках от их оценок. С заявлением выступила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

У любых аналитиков должна быть ответственность за результат, который публикуется. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка

По её словам, аналитики должны работать профессионально, объективно оценивать ситуацию, а не подогревать эмоции в особо чувствительные периоды, которые иногда случаются.

При этом, подчеркнула Набиуллина, сфера аналитики не должна подвергаться регулированию со стороны Центральных банков.

Более 30 российских банков могут потерять лицензию в 2021 году. Такое предположение содержится в индексе здоровья банковского сектора рейтингового о агентства "Эксперт РА". Аналитики отмечают, что риски связанны с оттоком вкладов из российских банков, а также с тем, что экономика РФ так и не оправилась после пандемии коронавируса.

Ранее мы писали, что Центробанк видит потенциал расширения постоянных программ льготной ипотеки.

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