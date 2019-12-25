Набиуллина подчеркнула, что речь идёт о постоянных программах, а не о кризисных.

Центробанк видит потенциал расширения постоянных программ льготной ипотеки. С заявлением выступила Эльвира Набиуллина на встрече, организованной Ассоциацией банков России.

По её словам, постоянные льготные программы в сфере ипотеки были и до пандемии коронавируса.

На наш взгляд, есть потенциал расширения таких льготных программ постоянного действия. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка

Она подчеркнула, что речь идёт о постоянных программах, а не о кризисных. По словам Набиуллионой, они могут носить и региональный характер — например, в тех субъектах, где застройщикам не так выгодно строить жильё. Поддерживать в них строительство можно не только через ипотеку, но и через другие стимулирующие механизмы.

Ранее ЦБ заявил, что банковская система России готова к отмене послаблений с 1 июля.

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