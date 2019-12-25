При этом работодатель должен обязательно платить за сотрудника взносы в Пенсионный фонд.

Премьер-министр России Михаил Мишустин упростил досрочный выход на пенсию по нескольким профессиям. Постановление опубликовано на сайте правительства.

Теперь представителям некоторых профессий, имеющим право на досрочную пенсию, в стаж будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования — к ним также будут относиться курсы повышения квалификации.

Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата. цитата из сообщения пресс-службы правительства

При этом работодатель должен обязательно платить за сотрудника взносы в Пенсионный фонд.

Ранее правительство упростило порядок направления маткапитала на улучшение жилищных условий.