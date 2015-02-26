Михаил Мишустин рассказал о федеральных средствах, выделенных на развитие отрасли.

На модернизацию инфраструктуры транспорта до 2024 года направят 780 млрд рублей. Об этом на заседании в Кемеровской области сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник провел совещание, посвященное вопросам обеспечения вывоза угля из региона.

Необходимо проложить новые пути, провести реконструкцию станций, усилить энергоснабжение. Первый этап модернизации этих двух веток планируется завершить уже в текущем году. Суммарно будет построено около 670 км путей. На втором этапе более 1300 км. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник объяснил, что рабочим необходимо расширить две железнодорожные магистрали - БАМ и Транссиб. По мнению главы кабмина, сейчас пропускная способность этих путей оставляет желать лучшего. Он видит необходимость в создании новых путей сообщения, а также реконструкции отдельных станций и усилении энергоснабжения.

Кабмин утвердил программу социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года.

Фото: Правительство России