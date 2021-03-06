Мишустин прибыл в Кемерово, где проведет совещание по углю

Глава правительства РФ проведет два заседания в Кемеровской области, а затем встретится с губернатором.

Глава российского правительства Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки прибыл в Кемерово. На Кузбассе чиновник проведет совещание, посвященное развитию транспортного обеспечения вывоза угля из региона. В ТАСС уточнили со ссылкой на собственные источники о том, что на встрече будет изучен вопрос корректировки демпфирующего механизма по стабилизации рынка топлива.

В поездке по Кемеровской области премьер-министра сопровождают вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, главы Минпромторга, Минэкономразвития, Минфина, Минстроя, Минэнергетики. Кроме совещания по вопросам угля Михаил Мишустин также проведет заседание по социально-экономическому развитию региона. Затем у него запланирована встреча с главой региона Сергеем Цивилевым.

Мишустин призвал обеспечить долгосрочность поставок угля на восточном направлении.

Видео: TG / Другой Беляков