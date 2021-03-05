Мишустин осмотрел в Новосибирске коллайдер ВЭПП-2000 и узнал о поисках "новой физики"

Премьеру показали помещения Института ядерной физики.

Глава российского правительства Михаил Мишустин посетил Институт ядерной физики Сибирского отделения РАН. Он осмотрел в Новосибирске коллайдер ВЭПП-2000.

Здесь получено в районе 20% всех числовых значений, которые входят в современную физику элементарных частиц. Здесь с лучшей точностью измерены массы около половины всех известных элементарных частиц. Павел Логачев, академик РАН

Ученый подчеркнул, что именно в новосибирском коллайдере впервые был сформирован метод встречных пучков, при которых сталкиваются материя и антиматерия. В настоящее время в лаборатории проходит эксперимент по поиску "новой физики", которая выходит за привычные рамки теории стандартной модели. Половину тестов проводят российские специалисты, остальное - эксперты лаборатории Фермилаб под американским городом Чикаго.

Чиновнику также доложили о степени реализации проекта ЦКП "СКИФ".

Мишустин ознакомился с работой лабораторий центра "Вектор" в Новосибирске.

Видео: TG / Другой Беляков