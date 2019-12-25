Глава правительства РФ находится в Кемеровской области в рабочей поездке.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал обеспечить долгосрочность поставок угля на восточном направлении. Об этом чиновник заявил во время совещания, проводимого в Кемеровской области во время его рабочей поездки по российским регионам.

Важно решить еще одну задачу - повысить предсказуемость поставок. Для этого необходимо обеспечить долгосрочные, до 3 лет, договоры между РЖД и основными грузоотправителями, угольными компаниями, чтобы появилось представление абсолютно ясное и четкое о том, какой поток грузов будет гарантирован на этом маршруте и сколько можно перевести дополнительно. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина считает, что для России важнейшей задачей является развитие транспортной инфраструктуры. Особенно он отметил вопрос Восточного полигона РЖД. По словам Мишустина, развитие этого направления позволит стране расширить выход на рынки стран АТР, а также возможность получать больше доходов за международный транзит ресурсов.

Мишустин осмотрел в Новосибирске коллайдер ВЭПП-2000 и узнал о поисках "новой физики".

Фото: Правительство России