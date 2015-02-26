Кабмин утвердил программу социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года

Стратегия развития региона разрабатывалась два года.

Кабинет министров России утвердил программу социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года. Об этом на заседании в Кемеровской области сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин. Он провел совещание по вопросам развития угольной отрасли в регионе.

Для обеспечения устойчивого развития угольной промышленности правительство приняло новую программу на ближайшие 15 лет. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что правительство приняло стратегию социально-экономического развития до 2035 года еще в декабре прошлого года. На разработку документа у чиновников ушло два года. Постановление основано на указе президента Владимира Путина о национальных целях развития. Изначально стратегия по Кузбассу должна была быть рассчитана до 2024 года. В список мероприятий кабмин включил реализацию проектов по инфраструктуре, сфере транспорта, ЖКХ, туризма.

Мишустин прибыл в Кемерово, где проведет совещание по углю.

Фото: Правительство России