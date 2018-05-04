Мишустин призвал обеспечить шахтеров качественной медпомощью

В кабмине рассказали о нормативных актах, защищающих здоровье шахтеров.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал обеспечить шахтеров качественной медицинской помощью. Об этом чиновник заявил коллегам на правительственном заседании. Спикер заметил, что кабинет министров подготовил нормативные акты за защиты здоровья работников. В том числе документы касаются проведения осмотров и диспансеризации, лечения профессиональных заболеваний.

Работа в шахте - одна из самых опасных, сложных и вредных, с серьезными рисками для здоровья шахтеров. По поручению президента правительство подготовило соответствующие изменения в законодательство, чтобы четко определить и актуализировать все нормы об охране здоровья шахтеров. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник напомнил, что перед рабочими сменами и после них шахтеры будут проходить постоянные медицинские осмотры.

Минфин заявил, что Россия профинансирует все расходы в случае наложения санкций на госдолг.

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