Силуанов отметил, что может появится возможность заключения договора с Центральным банком.

Минфин заявил, что Россия профинансирует все расходы в случае наложения санкций на госдолг. С заявлением на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку выступил глава ведомства Антон Силуанов.

Тем не менее, если такие решения будут приняты, мы найдем ответ, найдем решение. Антон Силуанов, министр финансов РФ

Он отметил, что может появится возможность заключения договора с Центральным банком о предоставлении ликвидности банкам и финансовым институтам.

Ранее Мишустин поручил к 25 марта проработать предложения по модернизации инфекционной службы.

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