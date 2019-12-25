Предложения кабмину подготовят Минздрав, Минфин и Роспотребнадзор.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил к 25 марта проработать предложения по модернизации инфекционной службы. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров. Указание направлено после встречи премьер-министра с членами Совета Федерации в адрес Минздрава, Минфина, Роспотребнадзора. Уточняется, что ведомства будут использовать опыт, появившийся во время борьбы с пандемией коронавируса.

Конечный документ будет синхронизирован с региональными программами модернизации первичного звена здравоохранения. заявление кабмина РФ

Напомним, что 24 февраля на встрече с членами СФ Михаил Мишустин напомнил, что угроза распространения инфекции, подобной COVID-19, требует пересмотра существующих подходов в работе специалистов. На модернизацию системы в 2021 году правительство направило 18 млрд рублей. Глава кабмина нашел интересным предложение о принятии отдельной программы по обновлению инфекционной службы России на период до 2026 года. Ее чиновники скоординируют с проектом модернизации первичного звена здравоохранения.

Мишустин поручил подготовить предложения по дальнейшей реализации льготной ипотеки.

Фото: Правительство России