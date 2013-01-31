Глава правительства РФ провел совещание в Кемеровской области.

Глава российского правительства Михаил Мишустин предупредил о жестком контроле за выполнением инвестпрограммы РЖД на 2024 и 2025 года. Об этом чиновник заявил на совещании, посвященном развитию транспортного обеспечения по вывозу угля из Кемеровской области.

После этого останется только одно - жестко скоординироваться по работе и контролировать...Я не очень люблю, чтобы было много контролеров, лучше чтобы было больше людей, которые работали, но в этой ситуации контроль будет в правительстве установлен серьезный. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник поручил правительству и местным властям подготовить проект документа по инвестпрограмме, "эффективно, жестко и быстро". Обсуждение всех параметров документа состоится при участии вице-премьера страны Андрея Белоусова.

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Фото: Telegram/Другой Беляков