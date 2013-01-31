Володин поспорил с Мишустиным о зарплатах учителей

Депутат рассказал, что не следует ориентироваться на среднюю заработную плату.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поспорил с главой российского правительства Михаилом Мишустиным о зарплатах учителей. Речь депутата с заседания нижней палаты парламента опубликована на YouTube-канале "Дума ТВ". Спикер ГД предложил чиновникам уйти от понятия средняя заработная плата, так как в регионах оплата труда отличается в разы.

Когда вы говорите про среднюю заработную плату в размере 40 тысяч — ее нет. У учителя. И такая же ситуация, если брать по врачам. Вячеслав Володин, российский депутат

Володин уточнил, что зарплата учителей в регионах России составляет около 28 тысяч рублей, а у начинающих педагогов не поднимается выше 18 тысяч рублей.

Володин заявил, что выборы президента в Киргизии прошли более открыто, чем в США.

Фото: Госдума РФ