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Володин поспорил с Мишустиным о зарплатах учителей
Сегодня, 14:19
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lesjasap

Володин поспорил с Мишустиным о зарплатах учителей

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Депутат рассказал, что не следует ориентироваться на среднюю заработную плату.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поспорил с главой российского правительства Михаилом Мишустиным о зарплатах учителей. Речь депутата с заседания нижней палаты парламента опубликована на YouTube-канале "Дума ТВ". Спикер ГД предложил чиновникам уйти от понятия средняя заработная плата, так как в регионах оплата труда отличается в разы.

Когда вы говорите про среднюю заработную плату в размере 40 тысяч — ее нет. У учителя. И такая же ситуация, если брать по врачам.

Вячеслав Володин, российский депутат

Володин уточнил, что зарплата учителей в регионах России составляет около 28 тысяч рублей, а у начинающих педагогов не поднимается выше 18 тысяч рублей. 

Володин заявил, что выборы президента в Киргизии прошли более открыто, чем в США.

Фото: Госдума РФ

Теги: вячеслав володин, госдума, зарплата, михаил мишустин, регионы, учителя
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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