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Володин заявил, что выборы президента в Киргизии прошли более открыто, чем в США
Сегодня, 11:56
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lesjasap

Володин заявил, что выборы президента в Киргизии прошли более открыто, чем в США

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Председатель ГД РФ в Москве встретился с Садыром Жапаровым.

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что выборы президента в Киргизии прошли более открыто и легитимно, чем в США. Об этом депутат рассказал на личной встрече с Садыром Жапаровым, который посетил Москву со своим первым официальным рабочим визитом. 

Наши наблюдатели принимали участие в выборах, по итогам все пришли к мнению, что их конкурентность, открытость и легитимность были на высоком уровне

пресс-служба ГД РФ

По словам Володина, Вашингтону есть, чему поучиться, так как президентским выборам в республике доверяет местное население. В России призвали Америку перенять опыт Киргизии в данном вопросе.

Володин считает, что в 2021 году отпуск лучше провести в России.

Фото: Piter.tv

Теги: вячеслав володин, киргизия, садыр жапаров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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