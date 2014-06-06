Володин заявил, что выборы президента в Киргизии прошли более открыто, чем в США

Председатель ГД РФ в Москве встретился с Садыром Жапаровым.

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что выборы президента в Киргизии прошли более открыто и легитимно, чем в США. Об этом депутат рассказал на личной встрече с Садыром Жапаровым, который посетил Москву со своим первым официальным рабочим визитом.

Наши наблюдатели принимали участие в выборах, по итогам все пришли к мнению, что их конкурентность, открытость и легитимность были на высоком уровне пресс-служба ГД РФ

По словам Володина, Вашингтону есть, чему поучиться, так как президентским выборам в республике доверяет местное население. В России призвали Америку перенять опыт Киргизии в данном вопросе.

Володин считает, что в 2021 году отпуск лучше провести в России.

Фото: Piter.tv