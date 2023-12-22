Ленобласть и Киргизия обсудили детали сотрудничества

Во время встречи губернатора Александра Дрозденко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Киргизии Николаем Удовиченко, обсуждались будущие проекты в рамках развития сотрудничества Ленинградской области с Киргизией.

Ленобласть планирует усилить сотрудничество с Кыргызстаном, в частности, заключив соглашение о дружественных отношениях между Тосненским районом Ленинградской области и Аламудунским районом Чуйской области Кыргызстана. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время визита в Бишкек 23 апреля, пишет spb.aif.ru.

Во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Киргизии Николаем Удовиченко, обсуждались будущие проекты в рамках развития сотрудничества Ленинградской области с Киргизией. Как уточнил Александр Дрозденко, планируется развивать культурное сотрудничество, поддерживать соотечественников и реализовывать программы обмена. Кроме того, будет подписано соглашение о дружественных отношениях между Тосненским районом Ленинградской области и Аламудунским районом Чуйской области (Киргизия).

Он также подчеркнул, что перед делегацией из Ленинградской области стоят важные задачи, и в ближайшие дни предстоят перспективные переговоры по направлениям, в которых будет развиваться сотрудничество между двумя областями. Александр Дрозденко выразил уверенность в том, что эти встречи будут продуктивными, что подтвердил и российский посол.

Ранее мы сообщили о том, что Дрозденко проверил капремонт и благоустройство детсада №24 в Ленобласти.

Видео: Telegram / Sputnik Кыргызстан