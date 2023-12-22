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Дрозденко проверил капремонт и благоустройство детсада №24 в Ленобласти
Сегодня, 15:16
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Дрозденко проверил капремонт и благоустройство детсада №24 в Ленобласти

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Для детей сделали четыре прогулочные зоны, установили игровое оборудование.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко оценил ремонт и благоустройство территории детского сада № 24 в Кикерино. Здание рассчитано на 77 человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Для детей сделали четыре прогулочные зоны, установили игровое оборудование. Здесь работают видеокамеры. Детсад выделяется благодаря ярким краскам новой облицовки, отметили в правительстве региона. 

Внутри — светло, тепло и тихо, сончасу не помешает даже приезд главы Ленобласти. 

Пресс-служба администрации Ленобласти

Ранее мы писали, что Ленобласть вошла в число лидеров среди регионов России по благоустройству.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти

Теги: детсад 24, дрозденко, капремонт, кикерино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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