Дрозденко проверил капремонт и благоустройство детсада №24 в Ленобласти

Для детей сделали четыре прогулочные зоны, установили игровое оборудование.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко оценил ремонт и благоустройство территории детского сада № 24 в Кикерино. Здание рассчитано на 77 человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Для детей сделали четыре прогулочные зоны, установили игровое оборудование. Здесь работают видеокамеры. Детсад выделяется благодаря ярким краскам новой облицовки, отметили в правительстве региона.

Внутри — светло, тепло и тихо, сончасу не помешает даже приезд главы Ленобласти. Пресс-служба администрации Ленобласти

Ранее мы писали, что Ленобласть вошла в число лидеров среди регионов России по благоустройству.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти