Дрозденко проверил капремонт и благоустройство детсада №24 в Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко оценил ремонт и благоустройство территории детского сада № 24 в Кикерино. Здание рассчитано на 77 человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Для детей сделали четыре прогулочные зоны, установили игровое оборудование. Здесь работают видеокамеры. Детсад выделяется благодаря ярким краскам новой облицовки, отметили в правительстве региона.
Внутри — светло, тепло и тихо, сончасу не помешает даже приезд главы Ленобласти.
Пресс-служба администрации Ленобласти
Ранее мы писали, что Ленобласть вошла в число лидеров среди регионов России по благоустройству.
Фото: Telegram / Админка Ленобласти
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