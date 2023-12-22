Ленобласть вошла в число лидеров среди регионов России по благоустройству

Ленинградская область четвертый раз подряд стала лидером в федеральном реестре лучших муниципальных практик благоустройства. В реестр лучших практик благоустройства Минстроя России вошли 7 проектов парков, набережных, скверов. В список Минстроя вошли семь проектов парков, набережных и скверов региона, написала администрация Ленинградской области в telegram-канале.Проекты реализованы в 2023 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".