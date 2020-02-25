Глава кабмина РФ встретился с губернатором Сергеем Цивилевым.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил решить проблему с зарплатой работников шахты "Алексиевской". Об этом чиновник заявил губернатору Кемеровской области на личной встрече. Спикер напомнил Сергею Цивилеву, что шахта на Кузбассе признана банкротом в 2017 году.

Бросать людей нельзя. Люди, которые оказались в такой ситуации, им, конечно, нужно дать помощь. Поэтому я считаю, что мы поможем в этом. Поговорим с вами, каким образом. Региональным властям поможем. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина заявил, что в ситуации следует разбираться ФНС и правоохранительным органам. Мишустин сослался на слова президента о том, что с хамством по отношению к людям должна разбираться Генпрокуратура.

Напомним, что "Алексиевская" ранее входила в состав угольной компании "Заречная". С 2019 году после банкротства стали фиксироваться задержки зарплат и сокращения сотрудников. Сейчас шахта прекратила добычу угля, а горные работы запрещены по требованию Ростехнадзора в судебной инстанции.

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Фото: Telegram/Другой Беляков