Об этом в Кузбассе сообщил Михаил Мишустин.

Помощник президента Максим Орешкин заразился коронавирусом. Об этом на заседании по социально-экономическому развитию Кузбасса сообщил глава российского правительства. Михаил Мишустин прибыл в регион в рамках рабочей поездки. На заседании также анализируются вопросы, связанные с экспортом угля из региона.

К сожалению, он заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что Максим Орешкин возглавлял Минэкономразвития России с 30 ноября 2016 по 15 января 2020 года. Ранее чиновник в течение полутора лет занимал пост заместителя министра финансов. После ухода из российского правительства Орешкин перешел на пост помощника Владимира Путина.

Мишустин в Кемерове почтил память погибших при пожаре в "Зимней вишне".

Фото: Piter.tv