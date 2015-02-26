Мишустин в Кемерове почтил память погибших при пожаре в "Зимней вишне"

Глава кабмина РФ посетил в Кемерове Парк Ангелов.

Глава российского правительства Михаил Мишустин в Кемерове почтил память погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Чиновник находится в регионе в рабочей поездке. Он возложил венок в парке Ангелов на месте возгорания, в котором скончались 37 детей и 23 взрослых.

Напомним, что Парк Ангелов на Кузбассе построен на месте снесенного торгово-развлекательного комплекса. Название выбрано по результатам открытого онлайн-голосования, которое велось на протяжении нескольких месяцев.

Трагедия в "Зимней вишне" произошла 21 августа 2019 года. Городская администрация на месте снесенного ТЦ установила памятный камень. Ранее там находился стихийный мемориал жертвам пожара. Парк официально открыт местными властями 15 сентября 2019 года.

На модернизацию инфраструктуры транспорта до 2024 года направят 780 млрд рублей.

Фото: Правительство России