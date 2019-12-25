Глава Минфина сопровождает Михаила Мишустина в рабочей поездке в Кемеровскую область.

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал о сроках финансирования программы развития Кузбасса. Об этом чиновник напомнил коллегам во время рабочей поездки в регион. Специалист сопровождает главу российского правительства. В свою очередь Михаил Мишустин проводит совещание по социально-экономическому развитию Кемеровской области.

Деньги будут предусмотрены как в текущем году, так и в соответствующих будущих годах. Поэтому вопросы финансового обеспечения решены. Антон Силуанов, глава Минфин России

Министр экономического развития России Максим Решетников добавил, что объем программы составит порядка 55 млрд рублей.

Лимит взноса на индивидуальные инвестсчета могут увеличить до 3 млн рублей.

Фото: Piter.tv