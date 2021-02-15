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Силуанов прокомментировал ситуацию с ОФЗ-н и ФНБ

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Каждый игрок должен понимать риски при снижении котировок и выгоду при их росте.

Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал ситуацию с облигациями федерального займа для населения и ФНБ. Заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 1".

Силуанов заявил, что ОФЗ-н — альтернатива фонду национального благосостояния.

Гарантированный доход, гарантированное то, что те сбережения, которые вложены в эти бумаги, будут сохранены.

Антон Силуанов, министр финансов России

Он отметил, что каждый игрок должен понимать риски при снижении котировок и выгоду при их росте.

Ранее мы писали, что лимит взноса на индивидуальные инвестсчета могут увеличить до 3 млн рублей.

Видео: YouTube / Россия 1

Теги: инвестиции, минфин, силуанов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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