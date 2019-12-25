Мишустин поручил до 1 июля подготовить предложения по легализации гостевых домов в РФ

Ответственные ведомства должны подготовить предложения до 30 апреля.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 1 июля подготовить предложения по легализации гостевых домов в России. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Задача поставлена Ростуризму, Минэкономразвития, Минфину и Роспотребнадзору. Речь идёт о строениях, которые располагаются на территориях индивидуальных домов и используются в качестве гостиниц.

Об этом Мишустин говорил во время рабочей поездки на Алтай. Тема развития туризма стала одной из основных. Ответственные ведомства должны подготовить предложения до 30 апреля.

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