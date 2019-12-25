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Мишустин поручил до 1 июля подготовить предложения по легализации гостевых домов в РФ
Сегодня, 10:30
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matveyvn

Мишустин поручил до 1 июля подготовить предложения по легализации гостевых домов в РФ

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Ответственные ведомства должны подготовить предложения до 30 апреля.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 1 июля подготовить предложения по легализации гостевых домов в России. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Задача поставлена Ростуризму, Минэкономразвития, Минфину и Роспотребнадзору. Речь идёт о строениях, которые располагаются на территориях индивидуальных домов и используются в качестве гостиниц.

Об этом Мишустин говорил во время рабочей поездки на Алтай. Тема развития туризма стала одной из основных. Ответственные ведомства должны подготовить предложения до 30 апреля.

Ранее мы писали, что врачам и учителям Ленобласти зачтут трудовой стаж в периоды профобучения.

Фото: pixabay.com

Теги: гостевые дома, дача, мишустин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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