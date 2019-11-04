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Садовод рассказала жителям Петербурга, что необходимо сделать на огороде в мае
Сегодня, 16:48
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Садовод рассказала жителям Петербурга, что необходимо сделать на огороде в мае

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Этот месяц традиционно считается началом дачного сезона.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" садовод Амелия Курилович рассказала, что стоит сделать на даче в мае. Этот месяц традиционно считается началом огородного сезона. 

Сейчас самое время подготовить теплицу к посадкам. Сейчас на улице достаточно прохладно, поэтому о каких-то более глубоких дачных работах мы говорить не можем. Но можно сделать санитарную обработку теплицы – помыть ее, рекультивировать грядки. 

Амелия Курилович, садовод 

Кроме того, уже получится провести санитарную обработку многолетников. Если осенью не были убраны какие-то соцветия, то сейчас самое время, чтобы сделать это. А еще можно посадить рассаду. Речь идет об овощных культурах. 

Помимо этого, в мае рекомендуется прогнать дренажную систему и проверить ее работоспособность. 

Ранее мы рассказывали о том, что Ботанический сад Петра Великого начал работать по летнему расписанию. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дача, огород, сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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