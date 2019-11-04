Садовод рассказала жителям Петербурга, что необходимо сделать на огороде в мае

Этот месяц традиционно считается началом дачного сезона.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" садовод Амелия Курилович рассказала, что стоит сделать на даче в мае. Этот месяц традиционно считается началом огородного сезона.

Сейчас самое время подготовить теплицу к посадкам. Сейчас на улице достаточно прохладно, поэтому о каких-то более глубоких дачных работах мы говорить не можем. Но можно сделать санитарную обработку теплицы – помыть ее, рекультивировать грядки. Амелия Курилович, садовод

Кроме того, уже получится провести санитарную обработку многолетников. Если осенью не были убраны какие-то соцветия, то сейчас самое время, чтобы сделать это. А еще можно посадить рассаду. Речь идет об овощных культурах.

Помимо этого, в мае рекомендуется прогнать дренажную систему и проверить ее работоспособность.

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Фото: Piter.TV