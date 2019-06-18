За сколько можно снять дачу в Ленобласти на месяц?

Piter.TV проанализировал популярные платформы и выяснил, где и за сколько получится снять загородный домик.

Городская суета может надоесть: пыль, шум дорог, вынужденные частые социальные контакты… Спасет и даст восстановиться жизнь на даче, но не у всех есть своя дополнительная недвижимость. Тогда на помощь приходит аренда домика. Как раз в Ленобласти большое количество вариантов по цене ниже, чем квартиры в Петербурге.

Piter.TV проанализировал популярные платформы, через которые получится снять загородный дом, – "Авито" и "Циан", и выяснил, где и за сколько можно снять дачу. Мы взяли среднюю жилую площадь, подходящую для мини-путешествия в одиночку, в паре или даже для семьи, – от 40 до 120 "квадратов", рассмотрели север и юг региона.

На "Авито" складывается такая картина: во Всеволожском районе дача выйдет в среднем в 51,2 тыс. рублей, самый бюджетный вариант – 22 тыс. рублей, а самый дорогой – 150 тыс. рублей. У Ладожского озера стоимость растет: например, есть два предложения за 70 тыс. рублей, одно – за 90 тыс. рублей. Всего порядка 50 объявлений.

Фото: "Авито" (Лилия Старикова)

Фото: "Авито" (Александра)

В Выборгском районе средняя цена – 63,3 тыс. рублей, разрыв от 20 до 145 тыс. рублей. Здесь примерно 60-70 предложений.

Приозерский район порадовал средней стоимостью в 58 тыс. рублей. Наиболее дешевое предложение – 15 тыс. рублей, самое дорогостоящее – 200 тыс. рублей. В одном СНТ ("Крутая Гора") находятся самый дешевый домик и один из самых дорогих в районе – 15 и 99 тыс. рублей. Также вырастает цена ближе к Ладоге: возле водоема есть дачи за 95, 100 и 120 тыс. рублей. Насчитывается около 70 объявлений.

На юге области, в Гатчинском районе, можно арендовать дачу в среднем за 36,9 тыс. рублей. Стартует стоимость от 25 тыс. рублей, самое дорогое предложение – 50 тыс. рублей. Большая часть домов сосредоточена в Вырице. Всего порядка 60 предложений.

Лужский район радует средней ценой на дачи в 37 тыс. рублей. Минимум домик обойдется в 22 тыс. рублей, максимум – в 70 тыс. рублей. Здесь примерно 30 объявлений.

В Кировском районе в среднем за съем придется заплатить 43,1 тыс. рублей. Самый бюджетный вариант – 15 тыс. рублей, его противоположность – 90 тыс. рублей. Если сравнивать Кировский с другими районами, то здесь цена на дачи около Ладожского озера не возрастает. Насчитывается около 50 предложений.

Фото: "Авито" (Андрей)

Фото: "Авито" (Друзья Недвижимость)

Ситуация на сервисе "Циан" несколько отличается. Мы взяли те же районы для объективности. Средняя стоимость предложений во Всеволожском районе – 60,8 тыс. рублей. Цены варьируются от 15 до 200 тыс. рублей. Всего 92 объявления на район, что пока является рекордом по количеству. У Ладоги тоже чуть подрастает стоимость аренды.

В Выборгском районе средняя цена составляет 62,2 тыс. рублей, разрыв от 20 до 250 тыс. рублей. Здесь 65 предложений.

Фото: "Циан"

Фото: "Циан"

В Приозерском районе такие показатели: средняя стоимость – 71 тыс. рублей, самая маленькая – 30 тыс. рублей, наибольшая – 220 тыс. рублей. Всего 50 объявлений.

Фото: "Циан"

Фото: "Циан"

В Гатчинском районе следующие цифры: 58,3 тыс. рублей, а также 15 и 120 тыс. рублей соответственно. Насчитывается 67 предложений.

Лужский район отличился средней стоимостью на дачи в 47,1 тыс. рублей. Как минимум нужно будет заплатить за домик 17,9 тыс. рублей, как максимум – 70 тыс. рублей. Здесь 11 объявлений.

В Кировском районе средняя цена – 64,4 тыс. рублей, минимальная – 15 тыс. рублей, максимальная – 250 тыс. рублей. Всего 19 предложений.

Фото: "Циан"

Фото: "Циан"

Наш рейтинг районов по стоимости арендных дач на севере и юге региона на двух сайтах:

1. Гатчинский ("Авито", 36,9 тыс. рублей);

2. Лужский ("Авито", 37 тыс. рублей);

3. Кировский ("Авито", 43,1 тыс. рублей);

4. Лужский ("Циан", 47,1 тыс. рублей);

5. Всеволожский ("Авито", 51,2 тыс. рублей);

6. Приозерский ("Авито", 58 тыс. рублей);

7. Гатчинский ("Циан", 58,3 тыс. рублей);

8. Всеволожский ("Циан", 60,8 тыс. рублей);

9. Выборгский ("Циан", 62,2 тыс. рублей);

10. Выборгский ("Авито", 63,3 тыс. рублей);

11. Кировский ("Циан", 64,4 тыс. рублей);

12. Приозерский ("Циан", 71 тыс. рублей).

Коллаж: Piter.TV