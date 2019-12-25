Врачам и учителям Ленобласти зачтут трудовой стаж в периоды профобучения

Педагоги и медики должны постоянно совершенствовать свои знания и повышать квалификацию, отметили в ПФР.

В Ленобласти работникам медицины и образования зачтут трудовой стаж во время профессионального обучения. Ранее такая воспользоваться такой возможностью можно было только через суд. Об этом рассказала управляющий отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти Мария Ларионова.

Педагоги и медики должны постоянно совершенствовать свои знания и повышать квалификацию. Поэтому периоды обучения будут включаться в трудовой стаж представителям 32 профессий.

Помимо прочего медики и педагоги смогут досрочно выйти на пенсию. Новые правила позволяют это сделать и родителям в возрасте 50 и 55 лет, воспитывающих детей с инвалидностью. Страховой стаж при этом должен быть не менее 15 лет у женщин и 20 – у мужчин, выйти досрочно на пенсию может только один из родителей.

Ранее Мишустин упростил досрочный выход на пенсию по нескольким профессиям.

Фото: Piter.tv