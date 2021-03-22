Правительство России утвердило долгосрочную программу развития производства СПГ

Правительство России утвердило долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время совещания со своими заместителями.
Она создаст дополнительные возможности для газификации территорий страны, в том числе Дальнего Востока и Арктики.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
По его словам, это задача входит в список приоритетных. Мишустин подчеркнул, что программу развития производства СПГ поручил развивать президент России.
Ранее правительство утвердило правила поддержки бизнеса за наем безработных.
Видео: Правительство России
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