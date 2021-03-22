Правительство России утвердило долгосрочную программу развития производства СПГ

Мишустин заявил, что задача входит в список приоритетных.

Правительство России утвердило долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время совещания со своими заместителями.

Она создаст дополнительные возможности для газификации территорий страны, в том числе Дальнего Востока и Арктики. Михаил Мишустин, премьер-министр России

По его словам, это задача входит в список приоритетных. Мишустин подчеркнул, что программу развития производства СПГ поручил развивать президент России.

Ранее правительство утвердило правила поддержки бизнеса за наем безработных.

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