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Мишустин поручил подготовить порядок ввоза незарегистрированных лекарств

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Документ создадут к 13 февраля.

Мишустин поручил до 13 февраля подготовить порядок ввоза незарегистрированных лекарств. Премьер-министр отметил, что необходимо избежать повторения проблемы с препаратом "Фризиум". Об этом заявили "РИА Новости" со ссылкой на выступление спикера во время оперативного совещания с заместителями.

Чиновник напомнил, что речь идет о важных для здоровья граждан медикаментов. В ближайшее время будут готовы документы. В первую очередь список коснется препаратов, в которых нуждаются пациенты с тяжелыми заболеваниями. Особое внимание будет уделено лекарствам для детей.

Ранее Piter.tv писал о том, что Скворцова заявила об ускоренной регистрации препарата "Фризиум" в России.
 

Теги: михаил мишустин, незарегистрированные лекарства, фризиум
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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