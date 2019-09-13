Скворцова заявила об ускоренной регистрации препарата "Фризиум" в России

"Фризиум" способен снимать судороги. Этот препарат необходим детям с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Производитель "Фризиума" подаст заявление на регистрацию препарата в России в течение месяца, и процедура его регистрации будет ускорена. Об этом во время прямой линии сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Так как препарат находится в обращении уже более 20 лет, то регистрация пройдет без повторения клинических исследований.

Дмитрий Медведев 5 сентября подписал распоряжение о выделении 26,1 миллиона рублей на закупку, ввоз и распределение психотропов для детей с хроническими заболваниями. В Россию привезут диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, а также "Фризиум". Последний препарат снимает судороги.

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