Медведев дал указание закупить иностранные незарегистрированные лекарства для детей

Например, незарегистрированное в России лекарство "Фризиум" нужно почти двум тысячам детей, которые могут умереть от эпилептического припадка.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из Резервного фонда правительства на закупку зарубежных лекарств для детей, которые страдают тяжелыми хроническими заболеваниями. Об этом Медведев написал на своей странице "ВКонтакте".

Сейчас проблема производства подобных препаратов в России не решена. Однако, стоит задача, наладить до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм в нашей стране.

После подписания распоряжения Московский эндокринный завод сможет оперативно закупить за границей такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам и клобазам ("Фризиум") в 10 лекарственных формах.

Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила 30 августа, что запасы "Фризиума" в России подходят к концу. Эти лекарства нужны почти двум тысячам детей, которые могут умереть от эпилептического припадка.

Ранее Минздрав прокомментировал информацию о дефиците инсулина.

Видео: YouTube/ Bloomberg