Минздрав прокомментировал информацию о дефиците инсулина

Ранее СМИ писали, что в России с начала 2019 года осталось без заявок почти 30% тендеров госучреждений на лекарства.

Министерство здравоохранения РФ опровергло информацию о дефиците инсулина и проблем с закупками препарата для льготников.

"Дефицит инсулина в Российской Федерации отсутствует, объем производства инсулина полностью покрывает текущую потребность, проблем с закупками препарата нет",

- в сообщении в ведомстве.

Минздрав выступил с заявлением после публикации РБК. Журналисты написали, что в России с начала 2019 года четверть закупок инсулина и вакцин против бешенства оказалась сорвана. В ведомтсве заявили, что в первом квартале 2019 года в отдельных регионах имели место несостоявшиеся закупки. Это объясняется некорректным применением заказчиком цены за единицу товара.

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