Противоэпилептический препарат "Фризиум" можно будет купить в России

Его зарегистрируют до марта следующего года.

Минздрав сообщил, что экспертиза "Фризиума" может завершиться к марту. Производитель "Санофи" направил в ведомство заявление на регистрацию лекарственного средства. Если у комиссии не возникнет дополнительных вопросов, то его одобрят для продажи.Об этом "РИА Новостям" сообщила директор департамента лекарственного обеспечения от ведомства Елена Максимкина.

10 октября началась экспертиза, в декабре будут сданы образцы, после этого в течение трех месяцев экспертиза завершится прокомментировала специалист

В марте 2019 года власти задержали россиянку, которая купила "Фризиум" для своего ребенка. Она заказала незарегистрированный препарат в Россию из-за границы. Общественность сочла подобную ситуацию, когда мать не может вылечить ребенка, бесчеловечной и абсурдной. Тогда же в Кремле высказали свою обеспокоенность по поводу доступности препаратов. Полиция возбудила уголовное дело, по которому местная жительница прошла свидетельницей. Позже прокуратура отменила расследование о провозе через границу препарата.

Сейчас в планах Минздрава наладить производство необходимых лекарственных форм до конца 2023 года. Чиновники дадут возможность ввоза препаратов из-за рубежа. В белый список попадут диазепам, фенобарбитал, мидазолам в формах, которые не изготавливаются в стране.

Фото: Piter.tv

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