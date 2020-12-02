Главы правительств РФ и КНР пообщались по видеосвязи.

Михаил Мишустин отметил успехи Китая в борьбе с коронавирусом. Об этом глава российского правительства заявил в рамках видеовстречи с главой кабмина КНР. По мнению политика, деятельность правительства Пекина по вопросу нераспространения инфекции заслуживает высокой оценки.

Чиновник добавил, что повестка дня обширная и не совсем подходит для онлайн-общения. Он добавил, что в дальнейшем рассчитывает на возможность личной встречи с коллегой. Мишустин рассказал, что даже в условиях пандемии РФ и КНР поддерживают друг друга.

В прошлом году мы отмечали 70 лет со дня установления дипломатических отношений, в этом - вместе отпраздновали 75-ю годовщину Победы, ведь в годы Второй мировой войны наши народы плечом к плечу сражались с общим врагом. Сейчас, когда мир столкнулся с угрозой коронавирусной инфекции, мы также поддерживаем друг друга Михаил Мишустин, премьер-министр России

Премьер России напомнил, что Россия и Китай направляют партнерам гуманитарную помощь, медицинских сотрудников, а также налаживают производство вакцин от коронавируса и лекарств в непростых эпидемиологических условиях.

Мишустин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Луну.

Видео: Правительство России