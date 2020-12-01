Он призвал губернаторов регионов со сложной эпидемиологической обстановкой решительнее вводить ограничения.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной. Его слова приводит агентство "РИА Новости". Заявление глава кабмина сделал во время заседания координационного совета по борьбе с COVID-19.

Он призвал губернаторов регионов со сложной эпидемиологической обстановкой решительнее вводить ограничения.

Также Мишустин подчеркнул, что во многих лечебных учреждениях почти все силы направлены на борьбу с COVID-19. Председатель правительства также отметил, что на эти цели увеличиваются и финансовые расходы.

Ранее Мишустин предостерег от проведения массовых мероприятий.

Видео: Правительство России